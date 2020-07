Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Abdrudean, prefectul județului Cluj, a transmsis datele cu privire la situația epidemiologica de la nivelul județului Cluj în ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: - Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19 - 180,…

- Autoritațile au comunicat situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 12 iulie, situația epidemiologica in Cluj se prezinta astfel: Total persoane depistate pozitiv – 90, dintre care 60 din județul Cluj, sunt internate in spitalele dedicate din municipiul Cluj-Napoca6 persoane din județ…

- Autoritațile au transmis situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 7 iulie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19 – 79, din care 45 din județul Cluj, sunt internate in spitalele dedicate din municipiul Cluj-Napoca 7…

- Autoritațile au transmis situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 6 iulie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19 – 76, din care 51 din județul Cluj, sunt internate in spitalele dedicate din municipiul Cluj-Napoca 3…

- Autoritațile au transmis, azi, situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 4 iulie, Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 8 persoane se afla in carantina 1.145 persoane aflate in autoizolare la domiciliu Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19 – 75, din care…

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 660 de persoane (dintre care 615 adulți și... 45 copii). Pana joi, 2 iulie, au fost declarate vindecate și externate 489 de persoane.

- Autoritațile au transmis situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 28 iunie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 10 persoane se afla in carantina 1.266 persoane aflate in autoizolare la domiciliu Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19 – 75, din care 54…

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 565 de persoane (dintre care 527 adulți și 38 copii). Vestea buna este ca pana la data de 17 iunie, au fost declarate vindecate și externate 462 de persoane.