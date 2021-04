Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 1 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 958.918 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 856.405 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.115 cazuri noi de persoane…

- 162 de decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. 5.869 de cazuri noi de COVID-19 au fost depistate în ultimele 24 de ore în România. 1.373 de pacienți sunt internați la ATI. Pâna astazi, 27 martie,…

- 2.280 de cazuri noi de coronavirus de ieri pana azi. Numarul testelor prelucrate a fost mic, sub 10.500. Inca 63 de persoane au decedat, iar la terapie intensiva sunt internati 1.098 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 245 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare la nivelul…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 3.432 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- Pana astazi, 22 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 781.329 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 725.526 de pacienți au fost declarați vindecați.In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.634 cazuri…

- Un numar de 1.825 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 15.135 de teste la nivel national, dintre care 12.200 sunt teste RT-PCR si 2.935 teste rapide antigenice, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).…

- Județul Suceava s-a clasat din nou pe primele locuri la nivel național in ceea ce privește numarul de cazuri noi de coronavirus. In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat inca 149 de imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. Cu acest numar județul Suceava s-a clasat pe locul patru la nivel…

- 3.218 cazuri noi de persoane infectate la nivel national. 101 cazuri noi in judetul Constanta.Pana astazi, 16 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 691.488 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .620.058 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor…