Județul Mureș nu duce lipsă de vaccinuri pentru copii Inca din vara, mai multe județe au avut probleme sa asigure vaccinurile din schema naționala recomandata de Ministerul Sanatații. Este și cazul județelor Brașov, Harghita sau Cluj, unde medicii de familie nu au deloc sau nu au cantitați suficiente pentru a asigura imunizarea impotriva hepatitei B și a altor boli prin vaccinul hexavalent. Autoritațile au […] Articolul Județul Mureș nu duce lipsa de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

