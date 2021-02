Județul Maramureș a ieșit din zona roșie Județul Maramureș a ieșit din zona roșie Județul Maramureș a ieșit din zona roșie miercuri, dupa ce a înregistrat 2,98 de cazuri la 1.000 de locuitori, în scadere fața de ieri, când au fost 3,04. Municipiul București și 8 județe se situeaza în zona galbena, în privința ratei de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile.

