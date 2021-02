Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de control al Ministerului Sanatatii a gasit mai multe nereguli in urma controlului efectuat la Spitalul modular de la Letcani, a informat luni, printr-un comunicat de presa transmis AGERPRES, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Costel Alexe. Conform sursei citate, in urma…

- Cosette Chichirau, liderul USR Iași, a anunțat duminica, intr-o conferința de presa, ca in urmatoarea perioada va demara discuții oficiale cu liberalii pentru o alianța care ar debloca situația in consiliul local, informeaza News.ro . Alianța s-ar putea realiza in ciuda problemelor penale pe care le…

- Grupul consilierilor judeteni USR PLUS a reclamat, miercuri, intr-un comunicat de presa, „practicile” presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Iasi, liberalul Costel Alexe, care si-ar angaja rudele si prietenii fara concurs in diverse institutii publice, scrie news.ro.„Acest tip de comportament este…

- „Fiecare institutie sau directie din subordinea CJ Iasi va intra intr-un program de audit, astfel incat, daca consideram ca pot fi eficientizate, o vom face, iar daca consideram ca nu-si au rostul si consumam resurse financiare inutil, nu ca vom da afara, le vom desfiinta", a spus Costel Alexe, insa…

- Conducerea Consiliului Județean Iași a prezentat in cadrul unei conferința de presa noii manageri de la Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Parascheva și de la Spitalul pentru Copii Sf. Maria. Sunt anumite deficiențe la Spitalul de Boli Infecțioase, sunt departamente care funcționeaza așa cum ne-am dori…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat, miercuri, ca judetul Iasi se afla in topul investitiilor medicale, acesta precizand ca se vor cheltui peste 850 milioane de euro in infrastructura sanitara din judet. "Facand referire la activitatea de Redresare si Rezilienta, il felicit pe…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat, miercuri, ca judetul Iasi se afla in topul investitiilor medicale, acesta precizand ca se vor cheltui peste 850 milioane de euro in infrastructura sanitara din judet. "Facand referire la activitatea de Redresare si Rezilienta, il felicit pe domnul…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat, miercuri, ca judetul Iasi se afla in topul investitiilor medicale, acesta precizand ca se vor cheltui peste 850 milioane de euro in infrastructura sanitara din judet, potrivit Agerpres. "Facand referire la activitatea de Redresare si…