- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ► In cele 7 centre locale din județul Brașov de testare COVID-19 s-au prelucrat 70.290 teste, dintre care 185 teste in data…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ► In cele 7 centre locale din județul Brașov de testare COVID-19 s-au prelucrat 70.105 teste, dintre care 307 teste in data…

- In alte trei comune s-au impus noi restricții, dupa ce Direcția de Sanatate Publica a calculat rata de incidența cumulata pe ultimele 14 zile, pe fiecare unitate administrativ- teritoriala a județului Buzau. S-a constatat ca rata de infectare la nivelul județului este de 0,74/1000 de locuitori și exista…

- Din datele prezentate miercuri de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba, reiese ca 13 municipii, orașe și comune din județ au incidența COVID de scenariu roșu. Adica au inregistrat rata incidenței cazurilor noi COVID in ultimele 14 zile mai mare de 3 la mia de locuitori. Localitate – populație…

- Seful filialei Suceava a Registrului Auto Roman (RAR), Tiberiu Lupu, a fost depistat pozitiv la testul pentru COVID-19. Directia de Sanatate Publica a inceput o ancheta epidemiologica in institutie si a prelevat probe de la toti angajatii.

- Directia de Sanatate Publica Iasi informeaza cu privire la aparitia a doua focare Covid-19 in Judetul Iasi, astfel: 1. Societate comerciala cu punct de lucru in Iasi: 7 salariati confirmati cu noul coronavirus. Masuri: Persoanele pozitive au fost evaluate de un medic infectionist si s-a decis izolarea…

- Este focar de COVID-19 la unul dintre cei mai mari angajatori privați din Iași, AcelorMittal, unde epidemiologii au depistat 16 cazuri pozitive, anunța MEDIAFAX.Potrivit Prefecturii Iași, Direcția de Sanatate Publica au depistat, joi, un nou focar COVID-19 in județ. Citește și: Epidemiologii…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava efectueaza joi, 30 iulie a.c., ultimele teste la cerere pentru SARS-CoV2 pentru cei care doresc sa plece in calatorie in strainatate. Directorul DSP Suceava, dr. Dinu Sadean, a declarat ca, in intervalul 15-29 iulie a.c., in laboratorul de analiza ...