- Pe primul loc in tara se situeaza municipiul Bucuresti cu 1.283 de cazuri, Prahova cu 749 si Sibiu cu 474 de cazuri. Incidenta cazurilor in judetul Iasi este de 2,39 la mia de locuitori, in timp ce in capitala a ajuns la aproape 5, iar in Cluj este de 6,41. Pana astazi, 8 noiembrie, pe teritoriul Romaniei,…

- "Cred ca trebuie sa explicam populatiei ce inseamna lockdown. Este un proces care a inceput, este un lucru care se desfasoara independent de vointa si puterea noastra. Este un bulgare care o sa creasca si o sa se opreasca. Trebuie sa incercam sa intelegem ce ni se spune. La tara chestia cu…

- "Am avut o intalnire, care a fost dedicata evidențierii situației din țarile noastre. Am discutat destul de mult despre producerea unor tipuri de vaccin și modul de administrare. Nu am discutat despre modele de carantinare, pentru ca fiecare stat are legisltație proprie, ceea ce in alta parte inseamna…

- "Situația epidemiologica din Europa se degradeaza rapid, iar populația este expusa unui risc major de infectare. Ne punem, cu toții, mari speranțe, in dezvoltarea unui vaccin anti-COVID-19, vaccin sigur și eficient, iar eforturile confirma dorința de a avea acest vaccin. Romania este parte a acordurilor…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis vineri, 30 octombrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizata. Județele cu incidența de peste 3 la mia de locuitori in ultimele 14 zile sunt: Cluj – 4,3 (anterior 4,3 ) Salaj – 4,31 (anterior 4,11) Alba – 3,96 (anterior 3,8) București –…

- Bilanțul cazurilor COVID-19 in Romania a ajuns la 222.559, iar numarul deceselor, la 6.681, dupa ce miercuri, 28 octombrie, autoritațile au anunțat cel mai negru bilanț: 5.343 de cazuri COVID și 107 decese in 24 de ore.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța cele mai noi date despre…

- Pentru a doua zi consecutiv, Romania depaseste pragul de 4.000 de infectari cu noul coronavirus in 24 de ore. Grupul de Comunicare Strategica a anutat, astazi, 4.013 cazuri noi, dupa prelucrarea a 29.646 teste la nivel national. Cele mai multe se inregistreaza, in continuare, in Bucuresti – 777, urmat…

- Judetul Iasi a trecut de pragul de 200 de infectari cu coronavirus in ultimele 24 de ore. Mai exact au fost inregistrate 206 de noi cazuri. Iasul este primul dupa Bucuresti ca numar de persoane pozitive. In urma judetului nostru mai sunt: Prahova (164), Sibiu (159), Brasov (156) si Cluj cu 138 de cazuri.