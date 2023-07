Județul din România care a restricționat apa potabilă, din cauza caniculei In mai multe sate din Mehedinți, sunt aproape trei saptamani de cand nu a mai a plouat, scrie stiri.tvr.ro . Temperaturile ridicate au uscat pamantul și au facut ca debitele izvoarelor sa scada. In ultimele zile de foc, cand și consumul de apa a crescut, rețeaua publica nu a mai facut fața. Sunt localnici la care apa nu a mai ajuns la robinete de mai multe zile. Au fost solicitați pompierii, pentru ca oamenii nu mai au cu ce sa-și adape animalele.Probleme sunt și pentru ca rețeaua de alimentare cu apa este subdimensionata."Sunt pe conducte subțiri, de debit mic, și nu ajunge la toata populația.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

