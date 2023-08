Stiri pe aceeasi tema

- In județul Dambovița exista o școala de istorie apreciata la nivel național. Elevi și profesori dambovițeni au fost premiați la Concursul Național „Patrimoniul cultural, istoric și natural - Zestrea comunitaților locale, ediția a III-a, 2023 (Patrimoniul imaterial), organizat de Societatea de Științe…

- In comuna Buciumeni se lucreaza la doua investiții cofinanțate de Consiliul Județean Dambovița prin Programul Județean de Dezvoltare Locala.Se modernizeaza drumurile in satele Buciumeni, Valea Leurzii și Dealu Mare. Valoarea totala a investițiilor este de aproximativ 10.000.000 de lei, iar Consiliul…

- In perioada 20-26 iunie, in orașul Kielce, Polonia, a avut loc Concursul de Dans IDO EUROPEAN, stilurile modern, balet și jazz dance. Elevi ai Școlii Populare de Arte „Octav Enigarescu”, de la clasa de balet, coordonați de profesor Daniela Rotari, au reprezentat Romania și au urcat de mai multe ori…

- CITR, liderul pieței de restructurare și insolvența din Romania, anunța ca termocentrala „CET Palas” din Constanța, aflata in proprietatea Electrocentrale Constanța SA, a fost transferata in patrimoniul public de stat.

- Salvarea termocentralei are loc in premiera in Romania prin transferul sau ca activ catre stat, conform prevederilor OUG nr. 60/2019 și adoptata astazi prin Hotarare de Guvern. CITR, liderul pieței de restructurare și insolvența din Romania, anunța ca termocentrala „CET Palas” din Constanța, aflata…

- Reprezentanții Asociației Județene de Fotbal au revenit cu o serie de precizari legate de modul in care se retrogradeaza din Liga a 5-a! Publicam, integral, ceea ce forul sus amintit a facut public in cursul zilei de ieri! Succes, tuturor! ”Pentru cei care nu au parcurs Regulamentul de Organizare și…

- Colegiul Național „Mihai Eminescu" Suceava, in colaborare cu Ministerul Educației și Uniunea Ucrainenilor din Romania (UUR) - Filiala Suceava, a organizat, in perioada 26 - 28 mai 2023, a XIII-a ediție a Concursului Național „Istoria și tradițiile ucrainenilor din ...

- Rulourile de gazon natural devin tot mai cautate in Romania dupa perioada post pandemie. Romanii au realizat importanța spațiilor verzi și a petrecerii timpului in aer liber și in natura, mai ales din gradina proprie. Azi am stat de vorba cu cel mai mare producator de rulou de gazon natural din Romania…