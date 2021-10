Judetul Constanta. Doua autoturisme s-au rasturnat pe Autostrada A2

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in judetul ConstantaCadrele medicale au fost solicitate in aceasta dimineata, prin apel la 112, sa intervina in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii furnizate de ISU "Dobrogea", a avut loc un accident rutier intre doua autoturisme, la iesire din localitatea Valea Dacilor spre…

- Accident rutier cu victima in comuna Crucea, judetul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi in comuna Crucea, judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier. O cisterna s a rasturnat la iesire din Stupina…

- Accident rutier in judetul Constanta.Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta seara in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a avut loc un accident rutier in urma caruia o persoana a fost ranita, la intrare…

- Un accident grav de circulație s-a produs, vineri seara, in jurul orei 20.00, la ieșire din Valcele spre Tureni.Din primele informații, rezulta ca doua autoturisme s-au lovit, unul dintre ele parasind partea carosabila. Impactul dintre cele doua autoturisme a fost atat de violent, incat au sarit bucați…

- Accident rutier intre un camion si un autoturism in Sibioara. O persoana este incarcerata.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Sibioara, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier intre un autoturism…

- Accident rutier in Lazu, comuna Agigea, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in judetul ConstantaDin primele informatii este vorba despre un accident rutier. Un camion incarcat cu combustibil, s a rasturnat in Lazu.La…

- Accident rutier la Cogealac Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta dimineata, in judetul Constanta.Conform primelor informatii, a avut loc un accident rutier in urma caruia unul dintre autoturismele implicate s a rasturnat, la intersectia drumurilor…

- Aceeași mașina care a forțat barierele de la trecerea de cale ferata in localitatea ilfoveana Branești, marți seara, s-a rasturnat doua ore mai tarziu pe DN3, in apropiere de București, dupa ce a intrat intr-un parapet, potrivit informațiilor transmise de IPJ Ilfov. Polițiștii care au intervenit la…