Judetul Constanta: Accident rutier in Harsova. Doi pietoni au fost raniti

- Accident rutier la intrare in lcalitatea Harsova, judetul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta dupa amiaza, in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, s a produs un accident rutier intre un autocar si un autoturism, la intrare…

- Accident rutier la iesire din localitatea Techirghiol, spre Agigea, judetul Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta dimineata, in judetul Constanta. Conform primelor informatii, a avut loc un accident rutier intre doua autoturisme, la iesire…

- Accident rutier in Navodari. Doua autoturisme implicate.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Navodari, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier intre doua autoturisme, produs pe strada Muzicii…

- Accident rutier in Corbu, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Corbu, judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier intre o motocicleta si un autoturism in fata primariei…

- Accident rutier cu victime in judetul Constanta. Este implicat un autocamion.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in judetul Constanta.Este vorba despre un accident rutier intre un autocamion si o caruta la iesire din Negureni comuna…

- Accident rutier intre Comana si Tataru, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in judetul Constanta, intre Comana si Tataru.Este vorba despre un autoturism care s a rasturnat.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA…

- Accident rutier cu doua victime in Constanta.Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta dupa amiaza in Constanta, la intersectia strazii Caraiman cu bulevardul 1 Mai.Potrvit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a avut loc un accident rutier…

- Accident rutier in municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs la sensul giratoriu din zona Prefecturii.In urma impactului, a…