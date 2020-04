Județul Cluj | 96 pacienți infectați cu COVID-19, internați în spitale Autoritațile au transmis, in urma cu puțin timp, numarul persoanelor din județul Cluj depistate pozitiv cu COVID-19: 96. Cei 96 de bolnavi infectați cu COVID-19, din județul Cluj, sunt internați in spitalele dedicate din Cluj-Napoca. Conform autoritaților, in județul Cluj sunt 558 persoane in carantina și 1471 persoane in autoizolare la domiciliu. Articolul Județul Cluj | 96 pacienți infectați cu COVID-19, internați in spitale apare prima data in Dej24.ro . Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au transmis in urma cu puțin timp ca, la nivelul județului Cluj, sunt 91 de persoane depistate pozitiv cu COVID-19. Cei 91 de bolnavi infectați cu COVID-19, din județul Cluj, sunt internați in spitalele dedicate din Cluj-Napoca. Conform autoritaților, in județul Cluj sunt 547 persoane in…

- Autoritațile au transmis ca, la nivelul județului Cluj, sunt 78 de persoane depistate pozitiv cu COVID-19. Cele 78 de persoane infectate cu COVID-19, din județul Cluj, sunt internate in spitalele din Cluj-Napoca. Revenim cu detalii! Articolul Județul Cluj: 78 de persoane infectate cu COVID-19, internate…

- O ancheta epidemiologica este in lucru la Centrul de Dializa privat din Slobozia, aparținand companiei Fresenius Nephrocare. Situația a scapat de sub control dupa ce o pacienta a fost depistata pozitiv la testul pentru COVID-19 și trimisa acasa cu același transport in care se aflau și alți bolnavi.…

- Autoritațile au anunțat ca la nivelul județului Cluj sunt 74 de persoane depistate pozitiv cu COVID-19, internate in spitale. Astazi, 7 aprilie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 726 persoane in carantina, 2.529 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, 74 persoane din județul…

- Autoritațile au anunțat, in urma cu puțin timp, ca la nivelul județului Cluj sunt 69 de pacienți confirmați pozitiv cu COVID-19, internați la Cluj. Conform informarii de azi , de la ora 13, la nivelul județului Cluj sunt 110 cazuri COVID-19. Totuși, conform prefectului Mircea Abrudean, in aceasta cifra…

- In Romania au fost confirmați 1452 pacienți infectați cu COVID-19, a anunțat in urma cu cateva clipe Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Dintre aceștia, 139 au fost declarați vindecați. Pana astazi, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.452 de cazuri de persoane infectate cu virusul…

- Autoritațile naționale depun eforturi in mod constant pentru creșterea capacitații de testare privind infectarea cu noul tip de coronavirus (COVID – 19), a transmis Grupul de Comunicare Strategica: “In acest moment analizele pot fi efectuate in 8 centre medicale, trei in București și cate unul in Cluj-Napoca,…

- Autoritațile au confirmat vineri alte doua cazuri de coronavirus in Romania. Primul - un barbat de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID - 19 dupa ce s-a intors din Italia. Al...