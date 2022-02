Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteorologice. Sunt insa artere rutiere, unde carosabilul este alunecos din cauza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Centura municipiului Brasov, la kilometrul 6 900 metri, a avut loc un accident intre o autoutilitara si un autocamion. Coliziunea fata spate dintre cele doua autovehicule s a soldat cu ranirea unei persoane. Circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este oprit temporar pe DNCB (Centura București), in zona localitații Chiajna, județul Ilfov, in urma unei coliziuni in care au fost implicate doua autovehicule, informeaz[ Polția Romana.Din fericire, accidentul nu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este oprit temporar pe DNCB (Centura București), in zona localitații Chiajna, județul Ilfov, in urma unei coliziuni in care au fost implicate doua autovehicule, nesoldata cu victime.Se estimeaza reluarea circulației…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 15D Roman Bacesti, in zona localitatii Gadinti, judetul Neamt, din cauza carosabilului alunecos, un autotren nu poate inainte si a blocat total circulatia in zona. Nu sunt persoane ranite. Se actioneaza cu utilaje care…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate mai multe aretre rutiere de pe raza judetului Arad, unde carosabilul este alunecos din cauza depunerilor de polei.Nu s au sesizat evenimente rutiere produse in acest context. Reduceti viteza…

- Iarna isi intra incet-incet in drepturi in Maramures, Din cauza stratului de zapada depus pe carosabil traficul este ingreunat pe drumurile din Maramuresul istoric. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate intensificari ale vantului…

