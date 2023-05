Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4.1 s-a produs, marti seara, in judetul Arad, la o adancime de 8,7 kilometri, potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului. "In ziua de 23.05.2023, 19:15:30 (ora Romaniei), s-a produs in Crisana, Arad, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 8.7 kilometri",…

- Un nou cutremur de suprafața s-a produs marți seara, 23 mai, in județul Arad, a informat Institutul Național pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut magnitudinea 4,1 pe scara Richter.„In ziua de 23.05.2023, 19:15:29, s-a produs in Banat, Arad, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea…

- In ziua de 23 Mai 2023, la ora 05:12:25 (ora locala a Romaniei), s-a produs in CRISANA, ARAD un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 5km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 23km SE de Arad, 48km NE de Timisoara, 75km SE de Bekescsaba, 91km N de Resita. Un cutremur…

- Un nou cutremur cu magnitudinea 4,3 pe Richer s-a produs luni, la ora locala 22:55, in Banat, judetul Arad, la aproximativ doua ore dupa seismul de 4,9 care a avut loc in aceeasi zona, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul…

- In ziua de 22.05.2023, 20:46:43 (ora Romaniei), s-a produs in BANAT, ARAD un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.6, la adancimea de 15 km.Cutremurul s-a produs la 24km SE de Arad, 45km NE de Timisoara, 77km SE de Bekescsaba, 89km N de Resita."Pana la acest moment, nu au fost primite apeluri prin intermediul…

- Un „cutremur mediu” cu magnitudinea 4,6 pe scara Richter s-a produs luni seara, 22 mai, in zona de vest a Romaniei, a informat Institutul Național de Fizica Pamantului (INFP).„In ziua de 22.05.2023, 20:46:43, s-a produs in Banat, Arad, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.6, la adancimea de 15 km”,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in judetul Gorj. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la ora 00.55 in judetul Gorj. Acesta a avut magnitudinea 3,8 si s-a…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la ora 00.55 in județul Gorj. Acesta a avut magnitudinea 3,8 și s-a produs la adancimea de 11 kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Craiova (107…