Județul Alba: Case inundate și drumuri distruse în urma ploilor abundente Județul Alba: Case inundate și drumuri distruse in urma ploilor abundente Foto: ISU Alba. În județul Alba, ploile abundente cazute în ultimele ore au provocat pagube importante. Corespondenta RRA Andreea Bogdan este acum în direct cu detalii. Buna seara, Andreea! Unde ești și care este situația?

Reporter: Buna seara! Ma aflu la Câmpeni în aceste momente, aici unde ar fi trebuit sa se desfașoare Festivalul National de Folclor, festival care trebuia sa fie urmat mâine de Târgul de fete de pe Muntele Gaina. Din pacate,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

