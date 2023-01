Judecatorul Daniel Gradinaru a fost ales, joi, in functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Daniel Horodniceanu ca vicepresedinte al CSM. Judecatorii si procurorii care au fost alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii si-au preluat, joi, mandatele. CSM are in componenta 19 membri: noua judecatori si cinci procurori alesi de […] The post Judecatorul Daniel Gradinaru a fost ales președinte al CSM. Vicepreședinte va fi Daniel Horodniceanu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .