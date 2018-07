Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis cere Parlamentului sa nu nu ignore recomandarile facute de Comisia de la Veneția, incluse in raportul preliminar privind legile Justiției. „Opinia preliminara a Comisiei de la Veneția referitoare la modificarile aduse Legilor justiției constituie un semnal extrem de ingrijorator…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a solicitat, vineri, membrilor Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) suspendarea judecarii cauzelor privind Legile justitiei si Codurile penale asupra carora a fost sesizata Comisia de la Venetia. "Va inaintam respectuoasa solicitare de a suspenda solutionarea cauzelor…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat ca, in iulie, Comisia de la Venetia va publica un raport preliminar pe legile Justitiei, urmand ca in octombrie sa publice raportul definitiv, dupa ce membrii Comisiei pentru legile Justitiei s-au intalnit cu delegatia Comisiei de la Venetia, potrivit Mediafax.…

- Comisia de la Venetia va fi informata despre decizia CCR in privința revocarii șefei DNA; PNL anunța ca va iniția demersul, in cadrul vizitei pe care reprezentanții acestui for internațional urmeaza sa o faca in Romania. ”Decizia CCR cu privire la revocarea sefei DNA reprezinta un atentat la ordinea…

- "Decizia CCR de astazi privitoare la conflictul constitutional sesizat de ministrul Justitiei in privinta propunerii de revocare a procurorului sef al DNA este, pentru PNL, un atentat la ordinea de drept constitutionala, o lovitura data ordinii de drept constitutionale din Romania, pentru ca reprezinta…

- Al doilea om in stat nu a parut deloc surprins de pasul anuntat, miercuri in jurul pranzului, de catre presedintele Iohannis – acela de a trimite pachetul de trei Legi ale Justitiei “inapoi la Curtea Constitutionala”. Si, totodata, sesizarea Comisiei de la Venetia. “Era de asteptat ca presedintele,…