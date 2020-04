Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a anuntat, joi, ca activitatea de judecata a instantei va continua in regim normal in luna iulie, pentru solutionarea cu prioritate a cauzelor suspendate in timpul starii de urgenta. “Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie,…

- Cursurile școlare se reiau miercuri, urmand sa se desfașoare tot in regim online și in urmatoarea perioada. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Scolar din Bucuresti, Roxana Cercel, se reia activitatea activitatea conform programei scolare. „Se reia activitatea in toate scolile conform…

- Pe durata starii de urgenta, activitatea de judecata continua in cauzele de urgenta deosebita. Lista acestor cauze se stabileste de Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru cauzele de competenta acesteia si, respectiv, de colegiile de conducere ale curtilor de apel pentru…

- Decretul privind instituirea starii de urgenta prevede ca, in aceasta perioada exceptionala de 30 de zile, activitatea de judecata continua in cauzele de urgența deosebita. In plus, executarea silita continua numai in cazurile in care este posibila respectarea regulilor de disciplina sanitara.Prescripțiile…

- De la data la care decizia a fost publicata in Monitorul Oficial, oricine vrea sa divorțeze este obligat sa treaca printr-un proces, cu termene, avocați și martori. Avocatul Adrian Cuculis a explicat la Digi24 ca sotii care vor dori sa divorteze vor avea mai putine optiuni, in conditiile in care acordul…

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Hunedoara vor suspenda de vineri protestul inceput dupa votarea legii privitoare la pensiile de serviciu ale magistratilor, sedintele de judecata urmand sa se desfasoare conform planificarilor initiale, aprobate de Colegiul de Conducere, a informat joi Biroul de…

- Dictatura rutiera și drepturile omului-șofer Contravențiile la circulația rutiera sunt la bunul plac al agenților de poliție. Procesele verbale intocmite de aceștia se bucura automat, prin „tradiție”, de prezumția de adevar și de legalitate, deși nicio lege nu le confera aceasta calitate. Sunt instanțe…