- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii ii cere presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa comunice procentul alocat anul trecut de Guvern instantelor din totalul sumelor necesare pentru plata restanțelor salariale și a ținut cont la alocarea banilor.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit functionarea in cursul anului 2024 a doua completuri de cinci judecatori in materie penala si a doua completuri de cinci judecatori in alte materii decat cea penala, miercuri, fiind trasa la sorti componenta completurilor de cinci judecatori. “Prin…

- Conducerile Curtilor de Apel, cele mai ai importante asociatii din Justiție și CSM protesteaza, inclusiv prin scrisori deschise trimise Guvernului, fața de prevederile proiectului privind masurile fiscal-bugetare aflat in dezabatere publica, care urmeaza sa fie adoptat de Guvern, prin care urmeaza sa…

- Mihaela Cristina Mocanu si Claudiu Iulian Rapeanu, cei doi vicepresedinti ai Curtii de Apel Constanta, vor sa avanseze la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Consiliul Superior al Magistraturii a publicat numele judecatorilor ale caror candidaturi au fost admise pentru a se inscrie la concursul pentru…

- Grefieri din toate județele participa la un protest in fața sediului din București al Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Mitingul de protest este anunțat de Sindicatul Național al Grevei Judiciare Dicasterial. Potrivit SNGJ, acțiunea incepe la ora 12. Interesant este faptul ca Jandarmeria…

- Grefierii protesteaza luni la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie din Bucuresti, instituție pe care o acuza ca achita discreționar drepturile salariale și ignora hotararile judecatorești definitive care le recunosc salariile restante.

- In Sectiunea Document pot fi consultate Anuntul privind organizarea concursului, precum si Calendarul detaliat al desfasurarii examenului, puse la dispozitie de CSM. Nu mai putin de 17 posturi au fost scoase la concursului pentru promovarea in functia de judecator al Inaltei Curti de Casatie si Justitie,…

- Rozalina Radoi a fost numita judecator al Curtii Supreme prin Decretul Presedintelui Romaniei Emil Constantinescu, din 5 decembrie 2000.Rozalina Radoi, fost magistrat al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Curtea Suprema a Romaniei, s a stins din viata. Anuntul a fost facut de catre reprezentantii…