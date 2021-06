Judecători racolați în casele conspirative DGIA! Și cand se va prabuși ”șandramaua” generalului Marian Hapau de la Direcția Generala de Informații a Armatei, multe amanunte absolut halucinante vor ieși la iveala. Cum vor fi cele cu privire la ”imperiul imobiliar” construit de mai-marii Informațiilor Militare, cu sprijinul nemijlocit al ”nemuritorului” general Catalin Ștefanița Zisu, cu tot cu Logistica lui… Acum, ce […] The post Judecatori racolați in casele conspirative DGIA! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a anuntat marti ca a retras jumatate din trupele si echipamentele sale militare din Afganistan, transmite Reuters. Armata SUA a transferat echivalentul a aproximativ 500 de incarcaturi de avioane mari de marfa, potrivit unei actualizari a Comandamentului Central al SUA. Aproximativ…

- Anul trecut, de Ziua Naționala, președintele Klaus Iohannis a mai adus in rangul celor cu stele pe umar inca 37 de noi generali. Aceștia au caștigat, astfel, pe langa importantul titlu, și ceva bani in plus la salariu sau pensie. Noii generali sunt din MapN, STS, SPP și SIE.Printre cei avansati sau…

- Atat de mare este disperarea la varful Direcției Generale de Informații a Armatei, incat oamenii generalului Marian Hapau, fie ei și specializați in ”dezinformare” au ajuns sa faca auto-denunțuri extrem de riscante. Chiar daca acestea imbraca momentan doar forma scurgerilor controlate de informații…

- Ministrul Nicolae Ciuca a explicat faptul ca ancheta privind delapidarea celor aproape 180 de mii de euro din banii de razboi a pornit de la o sesizare facuta chiar de șeful serviciului secret al Armatei."Procedura pentru demararea anchetei penale a fost declanșata la sesizarea MApN și este in curs…

- Jurnalistul Silviu Sergiu publica pe blogul sau personal un articol scandalul delapidarii fondurilor operative din cadrul serviciilor secrete. Surse apropiate din ancheta au declarat pentru gazetar ca generalul Iulian Gherghe, fost locțiitor al directorului DGIA, gen. Marian Hapau, a facut declarații…

- Președintele Klaus Iohannis ar fi primit cadouri de la serviciile secrete. Este afirmația uluitoare facuta de jurnalistul Silviu Sergiu pe blogul propriu. Ziaristul scrie: „Generalul Iulian Gherghe, fost locțiitor al directorului DGIA, gen. Marian Hapau, a facut declarații in fața procurorilor militari…

- Procurorii D.I.I.C.O.T. au cooperat in interesul solutionarii cauzei cu ofiterii DEA, din cadrul Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti, dar si cu Directia Generala de Informatii a Armatei, din cadrul Ministerului Apararii Nationale precum si cu autoritatile judiciare partenere din Grecia, Bulgaria si…

- Arestarea generalului Cristian Gherge produce deja efecte nu doar la Direcția Generala de Informații a Armatei, dar și la alte servicii secrete ”partenere”. Iar pana ce vom prezenta zilele viitoare amanunte incendiare din ”denunțul secolului”, sa punctam totuși ca o prima victima colaterala a arestarii…