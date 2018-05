Judecatoarele Gabriela Birsan si Iuliana Pusoiu au fost achitate definitiv, joi, de magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie intr-un dosar in care erau acuzate de DNA de mai multe infractiuni, printre care si luare de mita. Un complet de cinci judecatori de la Instanta suprema a respins apelul DNA, fiind mentinuta decizia de achitare data de un alt complet in noiembrie 2016. In acelasi dosar au fost achitati Anton Pandrea (fost judecator la Inalta Curte si fost membru al CSM), Corina Corbu (judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti), avocatii Radu si…