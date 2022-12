Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere interesul manifestat de mass media și pentru corecta informare a opiniei publice, Secția pentru judecatori in materie disciplinara aduce la cunoștința ca in ședința de astazi a hotarat excluderea din magistratura a doamnelor judecator PANIOGLU DANIELA și GULUȚANU ALINA - NADIA, din cadrul…

- Secția pentru judecatori in materie disciplinara a CSM a hotarat, joi, excluderea din magistratura a judecatoarelor Panioglu Daniela și Alina-Nadia Guluțanu, din cadrul Curții de Apel București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Inspecția Judiciara a anunțat, vineri, ca le cerceteaza disciplinar pe judecatoarele care l-au condamnat pe fostul șef CNAS, Lucian Duța, pentru ”expresii inadecvate in decizii”. Daniela Panioglu și Adina Guluțanu de la Curtea de Apel București sunt cercetate in doua spețe distincte, o alta acuzație…

- Marius Aurelian Fleancu, ofiter de politie judiciara, a fost condamnat definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti, la 4 ani si 3 luni inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat ca a primit 1,1 milioane de euro de la un om de afaceri, ca mita pentru a-l ajuta pe acesta la clasarea…

- Fiul procurorului constanțean Teodor Nița, fost candidat la șefia DIICOT, s-a impușcat. Potrivit stiripesurse.ro , apelul la 112 a fost facut chiar de tatal disperat, care a cerut ajutor rapid pentru fiul sau. Conform unor informații neoficiale, procurorul Teodor Nița a apelat disperat la serviciul…

- Inspecția Judiciara a sesizat Secția pentru judecatori a CSM in materie disciplinara cu privire la judecatoarele Curții de Apel București (CAB), Daniela Panioglu și Alina Nadia Guluțanu, au declarat surse judiciare pentru G4media.ro. Judecatoarele au fost cercetate disciplinar de Inspecția judiciara…

- Bogdan Olteanu a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influența și a executat 1 an și 8 luni. A fost printre primii beneficiari ai deciziei Curții Constituționale privind prescripția. Curtea de Apel București i-a acceptat, definitiv, in luna august, suspendarea pedepsei,…