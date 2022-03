Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Maria Tertea de la sediul Ciocana al Judecatoriei Chișinau, reținuta în flagrant cu mita, împreuna cu cel care i-a oferit banii, a fost eliberata din funcție. O decizie în acest sens a fost luata marți, 22 martie, de catre membrii Consiliului Superior al Magistraturii…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a solicitat la Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, plasarea in arest preventiv a șase persoane și a doua persoane in arest la domiciliu in dosarul escrocheriilor cu produse cerealiere, care au prejudiciat 25 de agenți…

- Simona Marginean, membra AUR Alba și fosta candidata la Senatul Romaniei din partea acestei formațiuni, este acuzata ca a furat 35.000 de lei din pensii și alocații in perioada in care a fost poștarița și a fost reținuta de polițiști pentru 24 ore.

- Magistratul de la Judecatoria Chișinau, cu sediul Rișcani, Alexei Paniș, care, printr-o decizie emisa in data de 31 decembrie 2021, l-a restabilit pe Vladislav Clima in funcția de președinte al Curții de Apel Chișinau, risca sa fie sancționat disciplinar. Inspecția Judiciara s-a sesizat dupa reacția…

- Directoarea adjuncta a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC), Irina Gutnic, va ataca în judecata Parlamentul pentru ca a demis-o din funcție, transmite bani.md. Fosta directoare adjuncta a ANSC a anunțat ca va sesiza Delegația Uniunii Europene la Chișinau despre…

- Judecatoria Chișinau a suspendat-o din funcția de primar al comunei Trușeni pe Stela Munteanu și i-a prelungit cu inca 30 de zile mandatul de arest la domiciliu. Decizia a fost luata vineri, la prima ședința de judecata in dosarul Primariei Trușeni, in care Stela Munteanu este invinuita de corupție…

