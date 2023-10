Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Ana Maria Chirila de la Secția Penala a Tribunalului Suceava a fost reținuta 24 de ore. Acuzațiile care i se aduc intrec orice masura. Ea le-ar fi spus persoanelor vizate ca urmeaza perchezitii si ca sunt supravegheati in dosare instrumentate de DIICOT și mai este acuzata de consum de droguri…

- O romanca din Spania s-a razbunat pe patronul care a concediat-o, furand in fiecare zi, timp de 2 luni, inghețata și bani de la gelateria unde lucrase. O romanca a fost arestata in Spania dupa ce a jefuit o gelaterie cunoscuta din La Lonja, in fiecare zi, timp de doua luni. Totul ar fi pornit dupa…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca, daca in decembrie Austria va vota impotriva aderarii Romaniei la Spatiul Shengen, va ataca la Curtea de Justiție a UE (CJUE) refuzul acestei tari. „Daca este atat de distrus Schengenul, eu nu am nicio problema ca Austria sa iasa din Schengen, sa isi faca ziduri…

- Dupa ce liderul PSD Targu-Jiu a anunțat ca 300 de membri PNL au trecut in masa la ei in organizație, iar la o zi președintele PNL Gorj, Ion Iordache, a dat asigurari ca au migrant maxim 10 oameni, acuzand PSD-ul ca este un partid al minciunii și al dezinformarii, un alt scandal a luat naștere […] The…

- PSD Sibiu cere printr-un comunicat de presa demisia conducerii PNL Sibiu, dupa ce viceprimarul liberal al municipiului, Alexandru Dumbrava, a demisionat in urma unui acord semnat cu procurorii europeni prin care recunoaște o frauda de 30 de mii de euro, bani europeni. Dupa ce a renunțat la calitatea…

- Imaginile video in care un avion de pasageri cu destinația Roma apare cu fuzelajul „peticit” cu banda adeziva s-au viralizat pe rețelele sociale și au starnit o ampla dezbatere pe tema siguranței. Scandal de proporții in Italia la compania naționala aeriana, dupa ce un fost parlamentar și fost președinte…

- The elderly care home scandal in Romania has prompted two political resignations, which Romanian President Klaus Iohannis deems enough for now, but not everyone is convinced, according to Euractiv. However, the social democrats are pushing for some resignation from the liberals. Last week, Marius Budai,…