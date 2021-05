Judecatoarea Cristina Coarna de la Judecatoria Braila, care a inlocuit masura arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu in cazul unui barbat acuzat de comiterea infractiunii de viol asupra unei minore, a fost suspendata sase luni din functie de Consiliului Superior al Magistraturii. In decembrie 2020, Judecatoarea Cristina Coarna a decis sa il lase […] The post Judecatoarea care a eliberat violatorul unei fetițe de 13 ani motivand ca “nu au fost iesiri in strada, proteste in presa” a fost suspendata din funcție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…