Stiri pe aceeasi tema

- O judecatoare din Iași care și-a terorizat vecinii in toiul nopții a fost dusa de agenții de poliție la Spitalul de Psihiatrie Socola. Vecinii judecatoarei din Iași au solicitat ajutorul Poliției, dupa ce femeia a devenit recalcitranta in miezul nopții. Agenții de poliție care au ajuns la fața locului…

- Trupul unui barbat de 72 de ani a fost gasit partial carbonizat, in zona picioarelor, dupa ce acesta s-a invelit cu o patura electrica. Vecinii au sunat la numarul de urgenta 112, dupa ce nu l-au mai vazut de cateva zile. ”In data de 15.05, in jurul orelor 16.45, Politia Municipiului Caransebes a fost…

- Adolescentul din Serbia care a ucis mai mulți elevi nu a consumat alcool sau droguri, conform analizelor toxicologice, informeaza publicația Nova. In timpul atacului, pe care il planificase minutios, el a tras 57 de focuri de arma. Iar, ținta a fost inclusiv fata pe care o placea. Vecinii tanarului…

- Adolescentul din Serbia care a ucis mai mulți elevi nu a consumat alcool sau droguri, conform analizelor toxicologice, informeaza publicația Nova. In timpul atacului, pe care il planificase minutios, el a tras 57 de focuri de arma. Iar, ținta a fost inclusiv fata pe care o placea. Vecinii tanarului…

- Eleva de 14 ani care s-a inecat joia trecuta cu un jeleu, in timp ce se afla la școala, in comuna clujeana Geaca, a murit. Fata s-a stins in cursul zilei de marți, la Spitalul de copii din Cluj. Era internata pe secția de terapie intensiva, asistata de aparate, pentru a-i menține funcțiile vitale. …

- Președintele american Joe Biden a facut o gafa majora intr-un discurs susținut in cadrul vizitei sale din Irlanda. El a confundat echipa de rugby „All Blacks” din Noua Zeelanda cu faimoasa unitate militara britanica „Black and Tans”, care a luptat impotriva Armatei Republicane Irlandeze in urma cu un…

- Un curier a devenit viral pe rețelele de socializare dupa ce a fost surprins la o livrare facuta in mijlocul forțelor de intervenție ale poliției. Impasibil, barbatul trece pe langa mașinile de poliție parcate dar cu girofarul in funcțiune, mergand pe jos catre intrarea locuinței. Mascații impraștiați…

- Un sofer de TIR care conducea baut a fost oprit in trafic de politistii din Bacau, fiind dat jos cu greu din autotren de agenti. El transporta o incarcatura de 30 de tone de combustibil. Barbatul, cetațean ucrainean, a fost oprit in trafic pe E85, dar a refuzat sa coboare din vehicul. Polițiștii au…