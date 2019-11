Judecătoare găsită cu gâtul tăiat! O judecatoare de la Curtea de Apel a fost gasita cu gatul taiat langa propria sa mașina, susține Romania TV. Polițiștii au fost alertați imediat. Cristina Pașol are 38 de ani și lucra la Curtea de Apel Mureș. Ea a fost gasita intr-o balta de sange langa mașina sa. Alaturi a fost gasit și un cuțit. Inainte de a plecat de acasa femeia i-ar fi spus soțului ca este hotarata sa iși puna capat zilelor. Barbatul a sunat imediat la poliție și a sunat ca femeia a plecat cu mașina și ca vrea sa se sinucida. Polițiștii din Sovata au gasit-o pe judecatoare pe raza localitații Sarațeni.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit politiei, aceasta i-a spus sotului cand a plecat de acasa ca se va sinucide, informeaza clujust.ro. Judecatoarea Cristina Pasol, in varsta de 38 de ani, s-a transferat recent de la Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, la Curtea de Apel Mures. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Mures, Emanuela…

- O judecatoare de la Curtea de Apel Mures a fost gasita langa mașina, intr-o balta de sange, cu un cuțit langa ea. Potrivit poliției, aceasta i-a spus soțului cand a plecat de acasa ca se va sinucide, informeaza clujust.ro.Judecatoarea Cristina Pașol, in varsta de 38 de ani, s-a transferat…

- O mașina de lux - BMW -, inmatriculata in Romania, a fost vazuta circuland cu viteza pe un drum din Germania. Imediat, oamenii legii i-au facut semn sa opreasca, dar n-au reușit s-o stopeze, fiindca șoferul a apasat accelerația, a informat t-online.de. A urmat o urmarire ca-n filme, pe o distanțp de…

- Mihaela-Adriana Fieraru, fetița gasita moarta pe un camp din apropierea localitații Gura Șuții din Dambovița, a fost rapita la doar 350 de metri de casa parinților ei. Principalul suspect in acest caz este un cetațean olandez care a plecat din Romania. Copila ar fi fost urcata intr-o mașina Volkswagen…

- „Daca azi este trimisa propunerea pentru ministerul justiției, Președintele are, potrivit Codului administrativ, un termen de 10 zile in care fie numește, fie refuza propunerea pe considerente de oportunitate, in același termen trebuind sa și motiveze”, a scris Toni Neacșu pe contul sau de Facebook.…

- Dana Girbovan, propunerea PSD pentru Ministerul Justiției, este judecatoare la Curtea de Apel Cluj și președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), a fost chemata, in trecut, de Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, pentru a se consulta inaintea unei decizii pentru convocarea…

- In data de 22 iulie a.c., politistii de investigatii criminale au fost sesizati de un barbat, de 59 de ani, despre faptul ca, in aceeasi zi, persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul, pe care il parcase pe strada Bicaz. In urma sesizarii, politistii au intocmit dosar penal pentru savarșirea…