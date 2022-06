Jude, Romgaz: Compania face investiții pentru explorare geologică în vederea descoperirii de noi rezerve de gaz Romgaz a finalizat un obiectiv important de investitii in cadrul proiectului prioritar onshore Snagov, care consta in dezvoltarea unei infrastructuri ce contine instalatii tehnologice pentru 11 sonde, patru grupuri de sonde, conducte colectoare, o statie de uscare si un panou de masurare gaze. Potrivit unui comunicat al companiei, proiectul Snagov este cuprins in Strategia de dezvoltare 2021-2030. „Inca din anul 2021 am amplificat eforturile pentru finalizarea unei etape importante in dezvoltarea proiectului Snagov. Desfasuram o activitate sustinuta pentru a mentine un declin de productie mediu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

