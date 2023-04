Stiri pe aceeasi tema

- Cauza morții rapperului Coolio a fost anunțata de legiști la șase luni dupa ce cantaretul in varsta de 59 de ani a fost gasit decedat in locuinta unui prieten din Los Angeles. Artistul laureat al premiilor Grammy, a murit in urma unei supradoze de fentanil, a anuntat joi managerul artistului, informeaza…

- Cel putin 39 de imigranți din America Centrala și de Sud au murit intr-un incendiu care a avut loc intr-un centru pentru migranti din Ciudad Juarez, in apropierea graniței cu SUA, informeaza Reuters.

- Tragerea la sorti pentru Cupa Mondiala FIFA Under-20, care era programata in aceasta saptamana in Indonezia, a fost amanata, dupa ce guvernatorul din Bali a refuzat sa gazduiasca echipa Israelului, relateaza Reuters.Asociatia Indoneziana de Fotbal (PSSI) a declarat ca tragerea la sorti care urma…

- Marocul a decis sa se alature Spaniei și Portugaliei pentru a gazdui Cupa Mondiala FIFA 2030, a anunțat, marți, la o ședința a Confederației Africane de Fotbal, ministrul marocan al Sportului, Chakib Benmoussa, conform Reuters.

- Șiruri de pupitre școlare noi și elegante, echipate cu pedale de bicicleta, permit elevilor din Mexic sa invete in clasa in timp ce fac exerciții fizice ușoare, arzand calorii, intr-o țara cunoscuta pentru ratele sale alarmante de obezitate, informeaza Reuters, transmite RADOR. Fii la curent…

- Consiliul Sefilor Politiei Nationale (NPCC) si Colegiul Britanic de Politie si-au cerut, marti, scuze supravietuitorilor si familiilor victimelor dezastrului de la stadionul de fotbal Hillsborough din 1989, in care 97 de suporteri ai echipei Liverpool si-au pierdut viata intr-o busculada, relateaza…

- Egiptologii au descoperit un mormant faraonic in apropiere de capitala Cairo, care contine ceea ce ar putea fi cea mai veche si „cea mai completa” mumie care nu a fost descoperita inca in tara, a declarat joi seful echipei de excavare, scrie Reuters. Ramasitele mumificate vechi de 4.300 de ani au fost…

- Primarul din New York, democratul Eric Adams, a vizitat duminica orasul El Paso de la granita cu Mexic si a afirmat ca „nu e loc in New York" pentru autobuzele cu migranti trimise in marele oras american, relateaza Reuters.