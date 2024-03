Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit și despre posibila achiziție a lui Jamie Reid, internaționalul nord-irlandez de la Stevenage care a deschis scorul in amicalul cu Romania (1-1). Jamie Reid a deschis scorul vineri seara, pe Arena Naționala, in amicalul cu Romania…

- Publicația BelfastLive, din capitala Irlandei de Nord, i-a acordat nota 9 lui Conor Bradley (20), fotbalistul lui Liverpool integralist in amicalul cu Romania, scor 1-1. Conor Bradley, fundaș dreapta legitimat la Liverpool, formație care lupta pentru titlu in Premier League, este cel mai valoros fotbalist…

- Naționala Romaniei va avea parte de un adversar in plina ascensiune diseara, la amicalul de pe Arena Naționala cu Irlanda de Nord. Conor Bradley, fundașul dreapta al lui Liverpool, in varsta de doar 20 de ani, e starul pe care „gurile de foc” ale lui Iordanescu trebuie sa-l depașeasca. ...

- Prezent la un eveniment organizat de Carlsberg la Muzeul Fotbalului din București, legendarul jucator al lui Liverpool, Robbie Fowler (48 de ani), și-a spus parerea despre Radu Dragușin (22 de ani), fundașul central al lui Tottenham. Radu Dragușin a fost in premiera integralist la Tottenham in infrangerea…

- Rafael van der Vaart (40 de ani), fost jucator al lui Tottenham și Real Madrid, a fost prezent la un eveniment organizat de Acumen Sport și a vorbit despre mai multe subiecte, printre care transferul lui Radu Dragușin (21 de ani) in Premier League. Rafael van der Vaart va participa la meciul caritabil…

- Continue reading Dennis Man „a driblat-o” pe Anamaria Prodan și se pregatește sa renunțe și la „mafiotul” Giovanni Becali. Jucatorul de la AC Parma vrea sa semneze cu Florin Manea, „imbatat” de succesul lui Radu Dragușin at Info real.

- Fotbalistul roman Radu Dragușin, 21 de ani, va semna, miercuri, 10 ianuarie, un contract pe 6 ani și jumatate cu formația londoneza Tottenham Hotspur, a anunțat Florin Manea, impresarul „tricolorului”, pentru Gazeta Sporturilor. Fotbalistul va avea un salariu anual de 3 milioane de euro, iar gruparea…

- Radu Dragușin (21 de ani) va fi de azi noul jucator al lui Tottenham. Jucatorul care a evoluat in prima parte a sezonului la Genoa a refuzat Bayern, care a incercat in ultimele clipe sa-l transfere. Bayern Munchen, unul dintre cele mai importante cluburi europene, a insistat pana in ultimul moment…