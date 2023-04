Stiri pe aceeasi tema

- 5 LA RAND… CSM Vaslui a spulberat-o pe Comstar Vaslui in finala Cupei Romaniei – faza județeana, scor 9-1 (6-0), și iși adjudeca cel de-al cincilea trofeu consecutiv. CSM-ul nu i-a dat nicio șansa concitadinei Comstar Vaslui și s-a impus la un scor ce ne scutește de la prea multe comentarii. Debutul…

- VICTORIE… Romica Dorin obține primul succes de la numirea pe banca tehnica a echipei Rapid Brodoc, 3-1 pe teren propriu, impotriva celor de la FK Csikszereda Miercurea Ciuc 2. Golurile Rapidului au fost reușite de Vladuț Mocanu, Codruț Anghel și Andi Hoțoi. Rapidiștii au jucat avantat in prima repriza,…

- VOR VICTORIA… In primul meci de pe teren propriu in play-out-ul Ligii 3, Seria 1, Rapid Brodoc intalnește, vineri, de la ora 17:00, ultima clasata FK Csikszereda Miercurea Ciuc 2. In urma rezultatelor din celelalte serii, “alb-vișinii” au ajuns pe loc retrogradabil, fiind echipa de pe locul 4 cu cea…

- MISTER… Un vasluian din comuna Costești, plecat in urma cu 6 ani in Spania, unde spera sa iși gaseasca de munca in agricultura, a disparut la un popas facut de autocarul care trasporta mai mulți romani cu aceeași destinație. Dupa 23 de ore de mers, undeva la un PECO din apropierea orașului Savona, Mihaița…

- START… Play-out-ul Ligii 3 incepe sambata, 1 aprilie, de la ora 17:00. Rapid Brodoc are parte de un meci dificil inca din prima etapa, in deplasare, impotriva Viitorului Darabani, adversar direct in lupta pentru evitarea retrogradarii. Rapid Brodoc va incepe play-out-ul cu 14 puncte. Intre ea și Viitorul…

- LA START… Rapid Brodoc reia lupta pentru supraviețuire sambata, 11 martie, de la ora 15:00, pe teren propriu, impotriva echipei Șomuz Falticeni, locul 6 in Seria 1. “Alb-vișinii” au mutat spectaculos pe piața transferurilor și spera sa obțina un rezultat pozitiv in primul meci oficial din 2023. Singura…

- TRANSFERURI… Rapid Brodoc schimba lotul din temelii in aceasta iarna. Oficialii clubului vasluian vor sa se asigure ca echipa lor va reuși sa se salveze de la retrogradare. Brodocul a realizat o campanie de transferuri spectaculoasa, aducand nu mai puțin de 16 jucatori. Ultimele transferuri au fost…

- IMPORTANT… Agenția de Plați și Intervenții in Agricultura (APIA) anunța debutul campaniei de depunere a Cererilor de Plata pentru anul in curs, campanie ce se va desfașura in perioada 01 martie – 15 mai. Cererile vor putea fi depuse doar prin accesarea aplicației IPA-online, fara sa mai fie necesara…