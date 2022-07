Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii formației Șomuz Falticeni s-au reunit la inceputul acestei saptamani la Stadionul „Constantin Jamaischi" pentru a pregati viitorul sezon al Ligii a III-a. Echipa se va antrena pe toata perioada verii la Falticeni, intre 20 și 30 iulie antrenorul Iulian Ionesi programand un ...

- Echipa de fotbal de Liga a IV-a Juniorul Suceava va fi premiata de Asociația Județeana de Fotbal, dupa ce s-a calificat la barajul pentru promovarea in Liga a III-a. Președintele AJF, profesorul Ciprian Anton, a declarat, prin telefon, la Radio Top, ca festivitatea va avea loc sambata, incepand cu ora…

- Sute de fani ai echipei de baschet U-BT Cluj-Napoca au sarbatorit vineri, 3 iunie, alaturi de jucatorii echipei lor preferate, titlul de Campioana Romaniei pentru al doilea an consecutiv. Vineri, 3 iunie, clujenii cu suflet de „U”-iști s-au intalnit in jurul orei 19:15 pe platoul Salii Polivalente…

- Petrolul Ploiesti si-a asigurat din punct de vedere matematic promovarea in Liga I de fotbal, luni, dupa ce a invins-o pe Concordia Chiajna cu scorul de 2-0 (1-0), pe Stadionul ''Ilie Oana'', intr-un meci din etapa a 9-a a fazei play-off a Ligii a II-a.Potrivit Agerpres ambele goluri ale ploiestenilor,…

- Etapa a VI-a din prima faza a play-off-ului seriei I a Ligii a III-a de fotbal a lamurit in proporție covarșitoare ”enigmele” legate de echipe care vor participa la etapa urmatoare a barajului pentru promovarea in Liga a II-a. Era știut din start ca formațiile din aceasta serie se vor lupta cu cele…

- Dusan Uhrin jr. (54 de ani), antrenorul lui Dinamo, și Jonathan Rodriguez (31), mijlocaș al alb-roșilor, au prefațat meciul cu Gaz Metan din etapa 6 a play-out-ului Ligii 1, programat vineri, 22 aprilie, de la ora 20:00. Resemnat cu barajul, antrenorul lui Dinamo transmite ca obiectivul a devenit pregatirea…

- Maine, de la ora 17.00, stadionul Municipal din Radauți va gazdui meciul din cadrul etapei a IV-a a play-off-ului seriei I a Ligii a III-a de fotbal, dintre echipa locala Bucovina și Foresta Suceava. Cele doua echipe s-au mai intalnit in prima runda a turneului play-off, sucevenii impunindu-se cu un…