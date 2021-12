Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul Nasser Chamed, legitimat la Gaz Metan Medias, a fost convocat in lotul reprezentativei Insulelor Comore pentru Cupa Africii pe Natiuni la fotbal, care va avea loc in Camerun in perioada 9 ianuarie-6 februarie. Intre cei 26 de jucatori convocati de antrenorul Amir Abdou pentru stagiul…

- Jucatorii din NHL, cel mai valoros campionat de hochei din lume, nu vor participa la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing dupa amânarile generate de noul coronavirus. NHL avea termen pâna pe 10 ianuarie sa se retraga de la Jocurile Olimpice fara sa plateasca o amenda. Fara superstarurile…

- Selectionerul echipei de fotbal a Marocului, Vahid Halilhodzic, si-a exprimat, joi, temerile privind disputarea viitoarei Cupe a Africii pe Natiuni, a carei organizare este "din ce in ce mai complicata" din cauza Covid-19 si a amenintarilor cluburilor europene de a nu elibera jucatorii internationali,…

- Asociatia Europeana a Cluburilor (ECA) ameninta ca nu ii va lasa la nationale pe jucatorii convocati pentru Cupa Africii pe Natiuni (CAN), relateaza AFP, citat de news.ro ECA este ingrijorata de protocolul sanitar de la competitia care se va desfasura in perioada 9 ianuarie – 6 februarie,…

- Cupa Africii pe Natiuni, programata intre 9 ianuarie si 6 februarie 2022, in Camerun, ar putea fi anulata din cauza situatiei pandemice, informeaza RMC Sport, relateaza News.ro. Decizia de anulare este in atentia organizatorilor, Confederatia Africana de Fotbal, dupa ce varianta Omicron a…

- L'Equipe a anuntat ca a intrat in posesia unui document, potrivit caruia jucatorii si jucatoarele de tenis care au suferit de Covid-19 dupa 31 iulie pot participa la Australian Open, informeaza lesoir.be, potrivit news.ro. Aceste situatii sunt considerate exceptii medicale, potrivit sursei…

- ​Meciul dintre Watford și Chelsea, din etapa a XIV-a a campionatului englez Premier League, a fost întrerupt, miercuri, în minutul 13, dupa ce unei persoane din public i s-a facut rau, informeaza presa engleza.Jucatorul Adam Masina (Watfoord) primea îngrijiri medicale, când…