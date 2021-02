Stiri pe aceeasi tema

- In sase partide disputate pana acum in campionat, CS Neptun a inregistrat patru victorii, un egal si o infrangere. Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a incheiat cu punctaj maxim turneul de la Rm. Valcea al Diviziei A, seria C, in care a disputat partidele din etapele 5, 6 si 7. Jucatoarele…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep, Irina Begu si Mihaela Buzarnescu au fost eliminate din turneul de dublu al Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, dupa ce au pierdut meciurile sustinute, joi, 11 februarie, in runda inaugurala. Beneficiare de wild-card, Simona Halep si Charlotte…

- Echipa feminina de volei a CSM Lugoj va disputa, la sfarșitul acestei saptamani, doua noi jocuri in Divizia A1, in turneul al doilea al returului campionatului. Turneul grupei a 4-a va avea loc la Lugoj, cu participarea formațiilor: CSM Lugoj (locul 8, cu 17 puncte), CSM Targoviște (locul…

- CS Medgidia a incheiat turul sezonului regulat pe locul patru din 12 echipe . Returul in Divizia A1 la volei feminin va incepe in weekend ul 22 24 ianuarie, urmand a se desfasura, ca si turul, sub forma de turnee. Doua dintre acestea vor fi gazduite de CS Medgidia, care s a aflat in aceasta postura…

- CS Medgidia a sustinut partidele din acest turneu la Targoviste. Echipa feminina de volei CS Medgidia a incheiat in aceata seara evolutiile de la turneul 6 al Diviziei A1, gazduit de Targoviste.Jucatoarele pregatite de Florin Voinea si Radu Began au intalnit in ultimul meci CSM Targoviste, echipa in…

- ​Ljubisa Tumbakovic a parasit luni seara postul de selectioner al nationalei de fotbal a Serbiei, dupa ce nu a reusit sa califice echipa la turneul final al EURO 2020 care va avea loc în vara anului viitor, scrie Reuters, care citeaza un comunicat al Federatiei de profil (FSS).''FSS…

- Echipa CS Agronomia Bucuresti nu va putea evolua in turneul al doilea al Ligii Nationale de Baschet Feminin, dupa ce cinci sportive au avut rezultate pozitive la testarile pentru depistarea noului coronavirus, a anuntat, joi, Federatia Romana de Baschet pe pagina sa de Facebook. Citește și: Dezvaluire…