- Componentele nationalei feminine de fotbal a Australiei vor fi remunerate la acelasi nivel ca jucatorii reprezentativei masculine si vor avea drepturi egale din publicitate, a anuntat presa din aceasta tara.

- Numarul 1 mondial in tenisul feminin, Ashleigh Barty, va conduce echipa Australiei in finala competitiei Fed Cup, cu Franta, ce va avea loc pe 9 si 10 noiembrie la Perth, a anuntat, luni, Federatia australiana de specialitate.

- Jucatorii din selectionata de fotbal a Turciei au sarbatorit golul egalizator din meciul cu Franta (1-1), disputat luni seara pe Stade de France, cu un salut militar polemic, imaginile nefiind difuzate insa in direct la televiziune, informeaza AFP. Dupa golul marcat de Kaan Ayhan, cel…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a transmis Iranului ca a sosit timpul sa permita accesul femeilor pe stadioane, forul fotbalistic mondial asteptand "evolutii pozitive" incepand cu urmatorul meci de pe teren propriu al nationalei iraniene, in luna octombrie, informeaza Reuters. In timp ce femeile…

- Directorul general al departamentului de informații din cadrul Politiei Calare canadiene, Cameron Ortis, care a fost acuzat vineri ca ar fi divulgat informații secrete, avea acces la informațiile aliaților Canadei, au informat autoritațiel canadiene, relateaza France 24, potrivit Mediafax."Avea…

- Narcis Raducan a declarat, marți, dupa ce s-a aflat ca Lukasz Gikiewicz nu se mai pregatește alaturi de echipa, ca informația nu este completa și este doar malițioasa la adresa clubului, anunța MEDIAFAX.Citește și: Denise Rifai mitraliaza USR-PLUS: ‘Nu e cazul sa facem circ politic continuu…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca jucatoarele echipei nationale de fotbal vor avea aceleasi prime de calificare la CE din 2021 cum au avut jucatorii nationalei de tineret, care au participat in aceasta vara la Euro-2019 potrivit news.ro"Astazi…