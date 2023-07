Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (37 WTA) s-a calificat miercuri in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-1, 2-6, 6-3, de germanca Tatjana Maria (62 WTA).Cirstea si-a adjudecat victoria in fata semifinalistei de anul trecut de pe iarba londoneza dupa o ora si 40…

- Ana Bogdan face un turneu senzational la Wimbledon! Romanca a ajuns in premiera in turul al 3-lea al turneului londonez, dupa ce a dispus in trei seturi de Alycia Parks, scor 1-6, 6-3, 6-2, la capatul unui meci care a durat o ora și 42 de minute de joc. Startul de meci a fost dezastruos pentru sportiva…

- Turneul de tenis de la Wimbledon, Grand Slam-ul pe iarba din perioada 3-16 iulie, ofera in acest an premii record de 44,7 milioane de lire sterline, cu 11,2% mai mari decat in 2022. Anuntul a fost facut de catre organizatorii de la All England Lawn Tennis Club (AELTC). Castigatorii si finalistii probelor…

- Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) l-a invins pe Casper Ruud (24 de ani, 4 ATP), scor 7-6(1), 6-3, 7-5 și a cucerit trofeul la Roland Garros 2023. Sarbul și-a facut deja programul pentru sezonul de iarba. Novak Djokovic a ajuns la 23 de turnee de Grand Slam, record absolut in tenisul masculin. Sarbul…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa, vineri, de Karolina Muchova, din Cehia, cu 6-3, 6-2, in turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Begu, cap de serie numarul 27, era singura romanca ramasa pe tabloul de simplu al turneului de la Paris, dupa ce Ana Bogdan și…

- Jucatoarea spaniola de tenis Paula Badosa (29 WTA) nu va juca la turneul de la Roland Garros si probabil nici la Wimbledon, din cauza unei noi accidentari, conform unei postari proprii pe retelele de socializare, citata de EFE.'Cand totul parea ca mergea bine, noi stiri proaste chiar inaintea unui…

- Barbora Krejcikova a caștigat singurul Grand Slam al carierei pe zgura (Roland Garros 2021), dar sportiva din Cehia nu trece prin cea mai buna perioada și a fost eliminata in optimi la turneul „WTA 1000” de la Madrid.