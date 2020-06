Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiuni de peste 50.000 de lei aplicate de ANPC operatorilor economici buzoieni Reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au verificat felul in care sunt respectate drepturile consumatorilor, in timpul actului comercial, in municipiul Buzau. Echipele mixte ale Comisariatului…

- Alimente stricate, mizerie și produse fara etchete, asta au gasit inspectorii de la Protecția Consumatorului, miercuri, in mai multe piețe și magzine din Buzau. Totodata, inspectorii a gasit jucarii aflate pe lista de alerta RAPEX ca fiind mentionate pentru a fi interzise la comercializare in tarile…

- Angel Tilvar, președintele Comisiei pentru afaceri europene, susține, intr-un comunicat de presa, ca prețul RCA ar trebui sa scada, dupa ce timp de doua luni, traficul auto a fost drastic redus.Citește și: Decizie CRUCIALA la Curtea Constituționala: razboi total intre PSD și PNL, pe data…

- Doar 25 la suta dintre absolventii de clasa a 12-a din Buzau participa la pregatirea din clase in vederea sustinerii bacalaureatului, mai putini decat se anuntasera initial, si 50 la suta dintre elevii de clasa a opta, existand chiar scoli cu prezenta 0.Potrivit inspectorului general adjunct…

- Amenzi de peste un milion de lei au fost aplicate de inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului inainte de Ziua Internaționala a Copilului. Verificarile au vizat 472 de operatori economici, la 336 dintre ei depistandu-se abateri. Au fost aplicate peste 200 de amenzi și au fost…

- Mizerie, produse expirate și alimente care nu au elemente de identificare, asta au gasit comisarii de la Protectia Consumatorilor in mai multe piețe din Pitești. Operatorii economici au primit amenzi in valoare de 65.000 de lei, se arata in comunicatul transmis de ANPC.Controale de amploare in mai multe…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au aplicat, in perioada 9 -18 aprilie, 78 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 374.500 lei, unor operatori economici din municipiul Galati, care au comis ilegalitati in comercializarea de produse agroalimentare, se arata…

- Datele oferite de Mircea Abrudean cuprind informatii strânse pâna la data de 23.03.2020 la ora 24:00 si arata implicarea autoritatilor locale în încearcarea de a stopa raspândirea virusului COVID-19. - Total efective angrenate - 290 - Politisti -165…