Stiri pe aceeasi tema

Politistii de frontiera de la Garda de Coasta au descoperit, in zona localitatii Sf. Gheorghe, 27 de migranti sositi din Turcia cu o ambarcatiune, ajutati de doua calauze, care au fost retinute pentru 24 de ore, informeaza IGPF.

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea, au descoperit in Portul Constanta, intr un container sosit din China, 460 de casti audio, susceptibile a fi contrafacute, informeaza Garda de Coasta luni, 9…

Parlamentul European a decis miercuri sa amane aprobarea descarcarii bugetare pentru 2020 a Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), exprimandu-si ingrijorarea privind respingerile ilegale de migranti imputate organizatiei, relateaza AFP.

Doua pistoale neletale si 110 cartuse cu piper au fost depistate de politistii de frontiera, la PTF Vama Veche, intr-un autoturism in care erau doi cetateni romani si altul britanic, cele trei persoane intentionand sa intre in Romania din Bulgaria, a informat, marti, Garda de Coasta, potrivit Agerpres.Pistoalele…

Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, catalogheaza drept "timida" atitudinea autoritatilor romane in plan international ceea ce priveste razboiul din Ucraina. El sustine ca, de la declansarea invaziei Rusiei in tara vecina, 44 de nave sub pavilion rusesc au intrat in portul Constanta, Drula…

Ucraina poarta discuții cu Romania pentru a-și expedia exporturile de produse agricole prin portul romanesc Constanța de la Marea Neagra, in condițiile in care invazia Rusiei a blocat porturile ucrainene, a anunțat miercuri Ministerul ucrainean al Agriculturii intr-un comunicat, potrivit Reuters.

Un container incarcat cu piese auto susceptibile a fi contrafacute, sosit din Dubai pentru o firma din Republica Moldova, a fost depistat de politisti si vamesi in Portul Constanta, a informat, joi, Garda de Coasta, potrivit Agerpres.Este vorba despre 16 seturi pentru reparatie motor si 57 de piese…

Polițiștii de frontiera ucraineana au depistat un barbat ascuns in cutia de jucarii a copiilor, la granița cu Republica Moldova de la Rosoșan, anunța b1tv.ro.