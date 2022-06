Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a anuntat sambata ca a evacuat Piata Trafalgar din Londra, in apropiere de locul in care vor avea loc mai tarziu festivitatile pentru Jubileul de Platina al reginei Elisabeta. Tabloidele au relatat ca s-ar fi auzit o explozie puternica.

- Aproximativ 22.000 de persoane sunt asteptate sambata seara la Londra cu ocazia unui concert de amploare organizat in onoarea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in cea de-a treia zi a festivitatilor istorice ce marcheaza 70 de ani de domnie a suveranei britanice, informeaza AFP.

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a aparut , joi, la celebrul balcon de la Palatul Buckingham de la Londra, in prima zi a celebrarilor pentru 70 de ani de domnie, aclamata de zeci de mii de persoane, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Parada militara „Marșul Culorilor” a dat startul celebrarii Jubileului de platina a Reginei Elisabeta a II-a in Marea Britanie, joi (2 iunie). Cunoscuta și sub numele de Parada de ziua Reginei, „Marșul Culorilor” are peste 1.200 de soldați care participa impreuna cu trupe militare. Are loc de mai bine…

- Festivitațile care marcheaza al 70-lea an de domnie al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii incep oficial joi. Cele patru zile dedicate Jubileului de Platina al reginei vor debuta cu "Trooping the Colour", ceremonie grandioasa organizata la Londra. Sunt așteptați sa participe milioane de oameni…

- Cele patru zile dedicate Jubileului de Platina al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii vor incepe joi cu "Trooping the Colour", o ceremonie fastuoasa si grandioasa organizata la Londra, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dupa ce a urcat pe tronul Marii Britanii in urma cu 70 de ani, regina Elisabeta a II-a a devenit una dintre cele mai faimoase personalitati ale lumii. Intrucat cea mai mare parte a vietii sale a fost deja documentata, jurnalistii de la agentia de presa Reuters au stat de vorba cu mai multi experti…

- Manifestarile care marcheaza cei 70 de ani de domnie ai reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii - Jubileul de Platina - se vor desfasura in perioada 2-5 iunie. Cu aceasta ocazie, programul festivitatilor a fost publicat joi de jurnalistii de la AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…