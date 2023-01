Stiri pe aceeasi tema

Respingerea de catre Uniunea Europeana a produselor energetice rusești ca urmare a invaziei Moscovei in Ucraina nu va dura la nesfarșit, a declarat ministrul Energiei din Qatar in timpul unei conferințe pe teme energetice din weekend, potrivit CNBC News.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, afirma ca Rusia isi mentine obiectivele militare si recunoaste ca nu trebuie subestimata, de aceea crede ca Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana trebuie sa sustina apararea Ucrainei pe termen lung.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sustinut discursul de sfarsit de an in Parlamentul de la Kiev si a afirmat ca rezistenta in fata invaziei Rusiei a facut din Ucraina un lider mondial, transmite BBC, relateaza Rador.

Serviciile de securitate cibernetica din Ucraina au neutralizat peste 4.500 de atacuri cibernetice rusesti impotriva tarii de la inceputul anului, a acuzat luni un oficial ucrainean, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Occidentul ar trebui sa ia in considerare cum sa raspunda nevoii Rusiei de garanții de securitate, daca președintele Vladimir Putin ar fi de acord cu negocierile pentru incheierea razboiului din Ucraina, a declarat președintele francez, Emmanuel Macron.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a amintit de legaturile istorice ale Kievului cu Rusia și URSS, subliniind ca acesta este "pur si simplu un oraș rusesc".

Premierul ceh, Petr Fiala, a carui tara exercita in prezent presedintia semestriala a UE, a declarat marti la revenirea sa de la Kiev ca Uniunea Europeana ar putea de acum sanctiona Belarus, aliatul Rusiei, pentru rolul sau in conflictul din Ucraina, relateaza France Presse.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, iși bate joc de ucraineni dupa ultimele atacuri rusești care au lasat Kievul fara alimentare cu apa. Fostul președinte rus afirma ca pe masura ce Ucraina primește echipamente de aparare antieriana din occident, aprovizionarea…