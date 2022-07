Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodomir Zelenski, a declarat miercuri intr-un mesaj video ca s-au inregistrat „progrese” in ceea ce privește acordul de export de cereale blocat de Rusia, deoarece discuțiile in patru au ajuns la o ințelegere in Turcia. Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a declarat ca…

- Oameni din intreaga lume risca sa nu aiba ce pune pe masa din cauza Rusiei, care blocheaza exporturile de cereale din Ucraina si prin restrictiile impuse asupra propriilor exporturi, a acuzat sambata seful diplomatiei europene, Josep Borrell, informeaza AFP, citata de Agerpres.Seful diplomatiei europene…

- Kiril, un vechi și apropiat aliat ideologic al lui Vladimir Putin, a devenit unul dintre cei mai puternici susținatori ai invaziei din Ucraina, a subliniat Comisia Europeana, care a propus sancționarea liderului religios rus, potrivit unui document citat de Ortodox Times.Liderul Bisericii Ortodoxe a…

- Premierul cere reducerea cheltuielilor din ministere la bunuri si servicii Nicolae Ciuca. Foto:gov.ro Din luna iulie noile sisteme E-factura si Radarul Marfurilor, vor deveni obligatorii. Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca a discutat cu ministrul Finatelor si cu seful ANAF pentru ca…

- Kremlinul a afirmat joi ca Rusia s-a pregatit inca de la sfarsitul lui 2021 pentru criza alimentara care a afectat lumea odata cu declansarea razboiului din Ucraina, in februarie 2022, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Consilierul Kremlinului Maksim Oreskin a dezvaluit in cadrul unui forum pentru…

- Șeful filialei din Europa a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a anunțat marți, 10 mai, ca cel puțin 3.000 de persoane au murit in Ucraina de cand Rusia și-a inceput invazia, in februarie, pentru ca nu au avut acces la tratamente pentru boli cronice, relateaza Reuters . Agenția de sanatate a ONU…

- De la inceputul razboiului din Ucraina, Norvegia a adoptat la randul sau, deseori cu o usoara intarziere, aproape toate sanctiunile decretate de UE impotriva Rusiei.Vineri, regatul a anuntat ca va pune in aplicare a cincea serie de sanctiuni decise de UE in urma cu trei saptamani, la 7 aprilie.Sanctiunile…