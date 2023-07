Stiri pe aceeasi tema

- Cinci copii și trei adulți din Bistrița-Nasaud au fost transportați, marți, la spital cu simptomele unei toxiinfecții alimentare, dupa ce au fost la un botez. Luni seara, alți patru copii, care au participat la același eveniment, au ajuns la spital. Incidentul a avut loc marți in localitatea Dumitrița.…

- Zece copii, cu varste intre 1 si 15 ani, si sapte adulti, care au participat duminica la un botez au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Bistrita cu simptome de toxiinfectie alimentara. Botezul a fost organizat in caminul cultural din satul Ragla, din comuna bistriteana Dumitrita. Mancarea a fost…

- O comisie a DSP BN a mers in control in Ragla, dupa ce mai bine de jumatate din participanții la un botez au ajuns la spital. Caminul cultural NU are autorizație pentru astfel de evenimente. CARE e starea copiilor ajunși la UPU cu toxiinfecție alimentara: In localitatea Ragla, din comuna DUmitrița,…

- Incident tragic in Bistrița-Nasaud. Cinci copii și trei adulți au fost transportați, marți, la spital cu simptomele unei toxiinfecții alimentare, dupa ce au fost la un botez. Luni seara, alți patru copii, care au participat la același eveniment, au ajuns la spital.Incidentul a avut loc marți in localitatea…

- Numarul persoanelor transportate la spital cu simptome de toxiinfectie alimentara dupa ce duminica au participat la un botez organizat in comuna bistriteana Dumitrita a crescut deja la 14. Zece dintre aceștia sunt copii, potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud.Botezul a fost organizat…

- Patru adulți și 10 copii au ajuns in ultimele 48 de ore la spital, dupa ce au facut toxinfecție alimentara, care ar fi survenit in urma unui botez la care au participat duminica, 9 iulie. Ieri, Serviciul de Ambulanța Județean a asistat și transportat la UPU-Pediatrie 5 copii cu varste intre 4 și 9 ani…

- Un botez care a avut loc duminica la DUmitrița s-a finalizat cu 10 copii și trei adulți in spital. Salvatorii bistrițeni au fost solicitați a-i ajuta și transporta la spital. Ar fi vorba de toxiinfecție alimentara. Duminica, 09.07.2023, la DUmitrița ar fi avut loc un botez. Ieri, echipaje ale Ambulanței…

- 56 de persoane au ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgența Bistrița pentru ingrijiri și asistența medicala, dupa ce au fost muscatel de capușe. Printre ele se numara și 27 de copii. Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița, Camelia Strungari, pana acum, 56…