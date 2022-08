Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Timișoarei era ocazia perfecta pentru ca cei de la Phoenix sa sarbatoreasca in familie, dar alaturi de timișoreni, 60 de ani de activitate. Dar, certurile ”in familie” vor face ca sarbatoarea sa fie una a capului familiei, Nicu Covaci, alaturi de doar unii dintre membri, plus ”cei mai buni dintre…

- Ziua Timișoarei. Sarbatoarea incepe in aceasta seara. Programul complet. 1 August Ora 20:00 Parcul Rozelor – Concert JazzyBIT, carora li se alatura mai tinerii Allover. Seara se incheie cu un concert marca Horia Brenciu & HB Orchestra. 2 August

- Emir Kusturica nu a mai dorit sa sustina concertul din 3 august de Ziua Timisoarei fara, insa, sa explice motivele. Spectacolul nu este anulat, ci amanat, au anuntat cei de la Casa de Cultura din Timisoara.

- Dupa mai multe zile de enigme, Casa de Cultura a anuntat programul pentru Ziua Timișoarei. Și, surpriza, vedeta principala vor fi chiar ucrainenii de la Kalush Orchestra, caștigatorii ultimei ediții a Eurovision. Concertele vor avea loc in Parcul Rozelor. Aflata intr-un turneu internațional, pe 3 august…

- Evenimentele prilejuite de sarbatorirea Zilei Timișoarei din acest an includ cateva surprize muzicale, una dintre acestea fiind aceea ca formația Rezident Ex va susține un concert alaturi de fostul solist al trupei Kempes. Ovidiu Ioncu „Kempes” s-a nascut la Arad si a devenit cunoscut melomanilor din…

- Refuzul Kievului de a negocia pacea cu Rusia inrautațește perspectivele de menținere a statalitații ucrainene, a declarat joi președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Seria evenimentelor culturale reunite sub genericul ParCult, ce vor avea loc in perioada 15 iulie-26 august in Parcul Memorial '56 din municipiul Sfantu Gheorghe, va incepe vineri cu concertul trupei MoniAcustique si va fi urmata saptamanal de alte concerte, proiectii de filme si spectacole, informeaza…

- O femeie din Brazilia, aflata in ultimul trimestru de sarcina, a nascut in timpul unui concert al trupei Metallica, chiar in mijlocul mulțimii. Cu piesa rock cea mai populara a trupei in fundal, bebelușul nu a mai așteptat nicio secunda sa vina pe lume, informeaza Observatornews . Tanara a spus ca biletele…