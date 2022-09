Stiri pe aceeasi tema

- AS Roma, formația antrenata de Jose Mourinho, a suferit un eșec drastic in deplasarea cu Udinese, scor 0-4. Al doilea sezon al lui Jose Mourinho pe banca Romei este unul in care fanii așteapta titlul, primul dupa cel din 2001. Pretențiile sunt mari și prin prisma investițiilor, lotul fiind intarit…

- Juventus și Roma au remizat, scor 1-1, intr-un meci din etapa #3 din Serie A. Jose Mourinho (59 de ani) a dezvaluit ce le-a transmis jucatorilor la pauza, cand erau conduși cu 0-1. Antrenorul portughez considera ca echipa sa a avut mare noroc in prima repriza, cand putea lua mult mai multe goluri. El…

- Jose Mourinho a fost impresionat de prestația lui Ionuț Radu. Internaționalul roman a avut o prestație foarte buna in meciul dintre AS Roma și Cremonese, in care echipa lui a pierdut la limita in deplasare, pe un stadion unde au asistat 70.000 de oameni. Portarul a ajuns in echipa etapei a doua din…

- Cele mai importante informații de la meciurile stranierilor din acest week-end pot fi urmarite in liveBLOG-ul GSP.ro. Sambata, 13 august: 17:30 Westerlo - Standard Liege (Draguș a fost titular) 4-219:30 AC Milan (Tatarușanu e rezerva) - Udinese21:45 Cittadella - Pisa (Moruțan, M. Marin, A. Rus)21:45…

- AC Milan si Udinese se intalnesc, sambata, 13 august, pe „San Siro”, de la ora 19:00, in meciul care deschide sezonul 2022-2023 din Serie A, in direct la Digi Sport 4, Prima Sport 4 si Orange Sport 3.

- Diletta Leotta, cea mai cunoscuta jurnalista din Italia, se pregatește de startul noului sezon din Serie A. Reporter la DAZN, Diletta a vorbit pentru Gazzetta dello Sport și spune ca este nerebatoare sa revina pe teren. Frumoasa blonda a prefațat noul sezon din Serie A și spune ca visul ei sa faca…

- Paulo Dybala a acceptat oferta Romei si va evolua din sezonul viitor pentru gruparea antrenata de Jose Mourinho!Fotbalistul argentinian, care este liber de contract dupa despartirea de Juventus Torino, va sema un contract valabil pana 2025 cu "giallorossi" in schimbul unei

- Sampdoria, Udinese, Bologna și Torino s-au interesat, pe rand, de Marius Marin, 23 de ani, insa Pisa, clubul la care e legitimat, a anunțat ca nu discuta oferte sub 5 milioane de euro! Marius Marin a fost folosit de Edi Iordanescu in patru din cele șase meciuri de cand a preluat naționala, lipsind doar…