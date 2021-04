Jos popota de la Guvern! Premierul Florin Cițu și consilierul sau Victor Costache, fostul ministru al Sanatații, nu mai mananca de la bufetul Guvernului. Ieri (marti, 13 :), cand nici nu banuiau scandalul ce va urma cu demiterea lui Vlad Voiculescu, cei doi s-au dus agale, in Piața Victoriei, sa ișii cumpere de-ale gurii. La pachet, normal, ca e pandemie. […] The post Jos popota de la Guvern! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca va prelua interimar functia de ministru al Sanatatii, dupa revocarea lui Vlad Voiculescu si dupa ce Dan Barna a refuzat sa ocupe aceasta pozitie. “Odata cu propunerea de revocare a lui Vlad Voiculescu, i-am trimis președintelui și propunerea de numire a…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a adus un val de critici la adresa ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, a secretarului de stat Andreea Moldovan și la adresa lui Raed Arafat,șeful DSU, susținand ca trebuie facuta o analiza a situației de la Spitalul Foișor și apoi “sa fie stabiliți vinovații”.…

- Premierul Florin Citu a precizat, vineri, ca ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a cerut scuze, dupa ce nu a știut sa raspunda intrebarilor legate de ordinul cu regulile inmormantarii in cazurile de COVID. Florin Citu a fost intrebat ce parere are despre eroarea de comunicare a lui Vlad Voiculescu.…

- In declarația de presa susținuta joi seara, premierul Florin Cițu și ministrul secretar de stat Raed Arafat au vorbit și despre revenirea elevilor la școala. Premierul a avut un mesaj pentru miniștrii Sanatații și al Educației, iar Raed Arafat a spus ca revenirea in banci a elevilor este posibila cu…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul Comitetului Național de Vaccinare, este cel care a sesizat premierul cu privire la publicarea datelor tuturor centrelor de vaccinare de catre ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Florin Cițu a trimis Corpul de Control al Guvernului peste ministrul Sanatații, fapt care…

- Parlamentarii PSD i-au cerut astazi demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, purtand pancarte negre, cu acest mesaj in Parlament. Președintele formațiunii, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD va depune o moțiune de cenzura impotriva ministrului Sanatații. Inarmați cu pancarte negre cu mesajul ”Voiculescu…

- Premierul Florin Citu a spus luni, intr-o declaratie de presa, ca a purtat mai multe discutii cu Nelu Tataru, ministru al Sanatatii in Guvernul Orban, despre situatia din spitale. “Primim rapoarte in fiecare zi. Am vorbit cu domnul Tataru, sunt deja cateva rapoarte existente si trebuie sa ma uit peste…

- In plina campanie de vaccinare, in care Guvernul și toți oficialii fac apel la populație sa aiba incredere sa se vaccineze anti-COVID-19, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu spune ca nu avem doze suficiente pentru totți romanii, așa ca ar fi bine sa prioritizam categoriile vulnerabile. „Inca nu avem…