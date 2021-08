Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi si-a gasit echipa dupa despartirea de Barcelona. Starul argentinian va semna un contract pe doua sezoane cu PSG, informeaza BBC. Lionel Messi este asteptat la vizita medicala, iar dupa ce va trece de testele medicale va semna intelegerea cu echipa din Paris. „Totul este confirmat, Messi…

- Jorge Messi, tatal starului argentinian Lionel Messi, a confirmat faptul ca fiul sa va evolua la PSG, informeaza marca.com. Ajuns la aeroportul din Barcelona cu cateva minute inaintea lui Lionel Messi, Jorge Messi s-a adresat scurt numeroaselor echipe de televiziune prezente, potrivit news.ro.…

- Lionel Messi (34 de ani) a ajuns la un acord total cu PSG, dupa ce s-a desparțit de FC Barcelona și a ramas liber de contract. Messi va juca in urmatorii doi ani la Paris, iar in contract exista și posibilitatea de prelungire pentru inca un sezon. Salariul lui Messi la noua sa echipa va fi de circa…

- Lionel Messi si conducatorii de la Paris Saint-Germain ar putea ajunge la un acord marti in privinta trecerii atacantului argentinian al gruparea pariziana, informeaza presa franceza. Messi era asteptat la Paris inca de duminica, insa el se afla tot la Barcelona, informeaza News.ro. Jucatorul…

- Clubul spaniol de fotbal FC Barcelona i-a facut o noua oferta lui Lionel Messi, in incercarea de a evita plecarea startului argentinian de pe Camp Nou, anunta presa catalana. Potrivit postului de televiziune Beteve, CEO-ul clubului “blaugrana”, Ferran Reverter, l-a contactat in cursul noptii de luni…

- In timp ce Argentina, calificata in semifinala de miercuri cu Columbia, și Lionel Messi, 4 goluri și 4 assisturi, se remarca la Copa America, lumea fotbalului se intreaba daca starul va continua la Barcelona ori se va transfera? Probabil la PSG, care i-a facut recent o superoferta. Una, conform L'Equipe,…

- Oficialii de la FC Barcelona sunt in negocieri intense in ceea ce priveste prelungirea contractului lui Lionel Messi, care expira la 1 iulie. Presa spaniola noteaza ca presedintele catalanilor, Joan Laporta, este in negocieri directe si intense cu Jorge Messi, tatal si impresarul jucatorului…

- FC Barcelona a anuntat vineri ca argentinianul Lionel Messi nu va participa la ultimul meci din actuala editie a campionatului de fotbal al Spaniei, programat sambata pe terenul formatiei Eibar, informeaza L'Equipe. "In acest mod, starul argentinian poate face o scurta pauza inainte de Copa America…