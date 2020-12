Jorge, criticat de fani că își lasă băiețelul să se îmbrace în rochițe. Cum a reacționat artistul Cu ocazia mini-vacanței de la inceputul lunii decembrie, Jorge (38 de ani) a plecat cu soția sa, Ramona, și cu baiețelul lor David (3 ani) la munte pentru a se bucura de prima zapada din acest an. Indragitul artist a postat pe rețelele de socializare cateva fotografii de acolo, iar printre acestea s-a numarat o poza care a starnit un val de reacții neașteptate din partea internauților. Jorge a incarcat pe Instastory o fotografie in care il ține in brațe pe David care, spre uimirea tuturor, este imbracat intr-o rochița cu volanașe. Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

