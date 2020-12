Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 657 de utilaje de deszapezire au actionat pe drumurile nationale si autostrazile din Romania pe parcursul serii de miercuri si in noaptea de miercuri spre joi, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), relateaza Agerpres. Potrivit sursei citate,…

- Este vorba de Alice Cooper și Joe Perry (Aerosmith), superstarurile rockului mondial alaturi de care va canta pe 31 august, la Romexpo. Formația celor trei a fost fondata in 2015 și s-a bucurat de un succes teribil inainte de sistarea tuturor evenimentelor concertistice publice. La originea formarii…

- Iarna iși intra in drepturi in Romania. ANM a emis in cursul nopții o prognoza speciala pentru București, avertizand ca vremea va fi inchisa in Capitala, temporar va ninge și de va depune un strat de zapada de 5-10 centimentri, iar in primele ore ale zilei de marti se vor semnala precipitatii mixte…

- Wizz Air se reinventeaza in pandemie. Operatorul low-cost lanseaza zboruri speciale pentru Campionatul European de Fotbal din 2021 Operatorul low-cost Wizz Air a anunțat ca, in perioada Campionatul European de Fotbal din 2021, lanseaza zboruri speciale dedicate pasionaților de sport. Astfel, microbiștii…

- Daca teafli in cautarea unei locuințe pe care s-o poți achiziționa in condițiifinanciare cat mai avantajoase, sunt șanse sa fii interesat, pe langatranzacțiile normale de vanzare-cumparare, și de varianta executarilorsilite. Datoritafaptului ca ofera posibilitatea obținerii unui preț situat semnificativ…

- Autostrada anunțata de ambasadorul american la București, prin care SUA vor sa lege Portul Constanța de Marea Baltica, se numește Via Carpathia și este un proiect dezvoltat in cadrul Inițiativei Trei Țari, transmite G4Media . Autostrada ar urma sa porneasca din Lituania și sa traverseze Polonia, Slovacia,…

- București, 28 septembrie, 2020: Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere și cea mai ecologica* din Europa, a anunțat astazi doua noi rute de la Iași și Craiova spre Birmingham in Marea Britanie, cu incepere de pe 23 și 24 octombrie 2020. Biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com sau…

- Tot mai multe persoane apeleaza la ajutorul medicilor psihiatri si al psihologilor, din cauza pandemiei de COVID-19, iar printre cei care spun ca au nevoie sa fie consiliati se numara tot mai multe cadre medicale din spitalele unde sunt tratati pacientii cu noul coronavirus si care fac tot mai greu…