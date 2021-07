Jonathan Rodriguez nu are explicații pentru înfrângerea din…

Fotbalistul argentinian al echipei CFR Cluj, Jonathan Emanuel Rodriguez, a declarat, sambata seara, dupa infrangerea din Supercupa Romaniei cu Universitatea Craiova, ca la loviturile de departajare se mai intampla sa si pierzi, precizand ca nu exista alte explicatii, agerpres.ro.

"Se mai intampla sa si pierzi la penlaty-uri, nu exista alte explicatii. Cine rateaza pierde. Suntem doua echipe mari si am demonstrat asta azi in teren. Cred ca ambele echipe ne-am aparat bine, nu am lasat spatii intre linii. A fost un meci, sa nu spun usor, dar a fost un meci lent, fara prea multe atacuri.…