Jon Batiste a lansat albumul World Music Radio

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul privind construcția drumurilor și trotuarelor in localitațile din UTA Gagauzia se extinde de la o zi la alta. Echipa lui Ilan Șor și a bașcanului Evghenia Guțul a dat startul renovarii trotuarelor in satul Etulia, localitatea de baștina a noului guvernator. Guțul a promis ca lucrurile bune…

- Trippie Redd a lansat albumul “A Love Letter To You 5″. Cu 19 piese captivante, proiectul sosește dupa single-urile „Took My Breath Away”, „Last Days” și „Left 4 Dead”. Numit unul dintre „Top 50 cei mai difuzați rapperi” de Spotify, Trippie Redd a apelat la alte puteri hip-hop precum Roddy Ricch, Bryson…

- Solista timișoreanca Amalia Gaița a lansat albumul Mimosa care poate fi ascultat și pe platformele de streaming. „Mimosa” e pe streaming, iar eu sunt in vacanța. Prima dupa mult timp. Ma tot gandesc, ce an plin! Acum ca vad albumul online, traiesc un fel de revelion. Trec in anul Mimosei, sub semnul…

- Lauren Spencer Smith a lansat albumul de debut “Mirror”. Proiectul conține 15 cantece personale, profund emoționante, care ofera ascultatorilor o privire autobiografica asupra vieții lui Lauren. Titlul Mirror este intim și deliberat: „Lucrez la acest album de ani de zile. A fost cu mine prin atat de…

- Reprezentanții instituțiilor academice și culturale europene din Franța, Germania, Olanda, Polonia, Romania și Slovacia, partenere in proiectul NARDIV derulat in cadrul programului Horizon Europe, au lansat proiectul NARDIV, in cadrul reuniunii care a avu

- Servicii pentru sterilizarea cainilor comuni și metiși, cu stapan, din Alba Iulia: Proiectul a lansat achiziția pentru organizarea unei noi campanii Servicii pentru sterilizarea cainilor comuni și metiși, cu stapan, din Alba Iulia: Proiectul a lansat achiziția pentru organizarea unei noi campanii Primaria…

- Toosii a lansat albumul „NAUJOUR”. Proiectul de 19 piese include „Favorite Song”, single certificat cu platina, care este numarul 1 la Rhythm radio și este, in prezent, in top 5 al clasamentului Billboard Hot 100. Aclamat de Complex drept una dintre „cele mai stralucitoare vedete ale muzicii”, Toosii…